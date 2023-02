El día después de Los Angeles Lakers empezó para Russell Westbrook en el mundo de la NBA. LA Clippers hizo oficial la firma de Russ para el final de la temporada 2022-23 y el primer excompañero que habló sobre el tema fue Anthony Davis. ¿Sorprendió a LeBron James con su opinión?

Dave McMenamin, periodista de ESPN, afirmó que “como me dijo una fuente: ‘Sacas a un vampiro del vestuario’. Eso significa que un vampiro chupa la sangre del vestuario y Russell Westbrook sigue adelante”. Sin embargo, al interior de los Lakers no piensan tan así, ya que LeBron y el entrenador Darvin Ham elogiaron lo hecho por Russ en el equipo de Los Ángeles. Por su parte, Davis mantuvo la diplomacia con una alta dosis de sinceridad.

El entrenador de Los Angeles Lakers prefirió no opinar sobre la llegada de Russell Westbrook a LA Clippers, pero sí sostuvo que “aprecio a Russ por todo lo que intentó hacer por nosotros, por sacrificarse, cumplir con mi visión de que saliera de la banca y tuviera una alineación más equilibrada. Desearle lo mejor en el futuro y eso es todo”. ¿Y qué dijo LeBron James?

A LeBron le preguntaron en conferencia de prensa sobre los movimientos de los Lakers en la fecha límite de intercambios y respondió con unas contundentes palabras: “Grito y saludo a los muchachos que se fueron: Russ (Westbrook), Pat (Beverley), JTA (Juan Toscano-Anderson), DJ (Damian Jones) y Thomas Bryant… Todos comenzamos la temporada juntos e intentamos trabajar para que las cosas sucedieran y ser lo mejor que pudiéramos”.

Justo el mismo día que Russell Westbrook le enviaba un mensaje a LeBron James y todos Los Angeles Lakers sobre cómo hará que funcione su estadía en LA Clippers y las aspiraciones que tiene con su nuevo equipo en la NBA 2023, Anthony Davis se hizo viral al responder qué le dará Russ a la franquicia liderada por Kawhi Leonard. Si la sinceridad de ‘La Ceja’ no sorprendió a Bron, pega en el palo...

“Yo no soy parte de ese equipo. No tengo idea de cómo es su vestuario, cómo es su química. Honestamente, realmente no veo a los Clippers así que… Tengo tres hijos. No tengo tiempo para hacerlo”, respondió Anthony Davis sobre Russell Westbrook en conferencia de prensa.