¿Qué más le puede quedar para demostrar? Stephen Curry logró liderar una vez más a los Golden State Warriors a su cuarto anillo de campeones de la National Basketball Association (NBA) en ocho temporadas. Sin embargo, su defensa sigue siendo cuestionada.

El jugador llegó a la liga como un base delgado, experto en anotar de larga distancia, y con muchas falencias en el costado defensivo. Sin embargo, demostró que eso quedó en el pasado varias veces. Aunque no fue hasta hace poco que realmente se afianzó como un defensor por encima del promedio.

A pesar de que todavía no era la gran cosa en ese sentido, en la temporada 2015-16, cuando ganó su segundo MVP consecutivo, consiguió también liderar la liga en robos. Ahora, luego de ganarle a Boston Celtics y haciendo un gran papel en los dos costados, Steph cree que se debe dejar de ponerlo como débil en ese rubro.

Stephen Curry no quiere ser criticado por su defensa

Luego de hacer varias jugadas defensivas claves, Zion Olojede de Complex le preguntó si terminó esas charlas sobre ser una debilidad. "Uh, si, porque la forma en la que defiendo es haciendo mi trabajo. y tratar de no ser considerado el más débil. Eso es todo esfuerzo e IQ y entender el juego", comenzó Steph, que aclaró que tampoco es que sea un defensor de elite.

"No me puedes comparar con los que están en los equipos defensivos del año. Nunca estaré en ese nivel, pero trato de ser lo más completo posible. Mejoré mucha en ese lado de la cancha y la habilidad para hacer eso nos ayudó a ganar, así que sí, terminé esas conversaciones con relación a que no hay fallas en el juego. Todo lo que tratas de hacer, lo mejoras constantemente", declaró.