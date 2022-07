Cuando se está en la cima de la NBA todos los ojos del mejor baloncesto del mundo están sobre ti, así que si das pie para que se burlen, nada mejor que responder con absoluta sinceridad. Esto le pasó a Stephen Curry con Juan Toscano-Anderson y otros amigos.

El jugador de ascendencia mexicana no lo pudo dejar pasar y con la cercanía de ser amigo de Curry se burló del lanzamiento inaugural de la estrella de Golden State Warriors en el juego de la MLB 2022 entre Oakland Athletics y Houston Astros del 27 de julio de 2022.

Luego de jugar por tres temporadas en los Warriors, Juan Toscano-Anderson llegó a un acuerdo para jugar en la NBA 2022-23 con LeBron James en Los Angeles Lakers. Stephen Curry no dudó en despedirlo con un sentido mensaje. ¡Son bastantes cercanos!

Curry y su esposa, Ayesha Curry, fueron invitados a lanzar el primer pitcheo del juego Oakland Athletics vs. Houston Astros y no lo hicieron como se hubiese esperado. Toscano-Anderson se percató y con un mensaje que el canal NBC Sports (Deportes) publicó junto al video del lanzamiento llegó a más de 49.000 reproducciones.

Curry le responde a la burla de Toscano con más de 49.000 reproducciones

“Todos mis amigos se burlaban de mí por lo malo que iba a ser mi lanzamiento. Quería lanzar un poco de calor y cuando llegué allí sentí la presencia en mi lado derecho, pero realmente no sabía cómo podía hacer la liberación y todo eso, así que por eso me fui un poco a la derecha. Me alegro de que lo haya recogido de la tierra y no me haya hecho quedar mal”, afirmó Stephen Curry sobre el pitcheo que generó la burla de Juan Toscano-Anderson.