Con una actuación de 50 puntos, Stephen Curry hizo historia con un récord que no tienen LeBron James y Michael Jordan en los Playoffs de la NBA.

Stephen Curry hace historia con un récord que no tienen LeBron James y Michael Jordan en la NBA

Bienvenidos a un nuevo espectáculo de Stephen Curry. Y, en esta ocasión, no pudo ser en un mejor escenario. El Juego 7 de la serie Golden State Warriors contra Sacramento Kings tuvo a ‘El Chef’ como gran figura al registrar un récord que no tienen LeBron James y Michael Jordan en la historia de los Playoffs de la NBA.

Los Warriors vencieron a Kings por 120 a 100 puntos en la serie más apasionante de la primera ronda de los Playoffs 2023. Ningún otro duelo llegó a siete encuentros. Curry volvió a demostrar que está destinado para los momentos de mayor tensión en la NBA.

Stephen Curry no solo se convirtió en el jugador que más triples (28) anotó en la historia de los juegos 7 en los Playoffs, la estrella de Golden State Warriors también se despachó con 50 puntos en la victoria contra Sacramento Kings del 30 de abril de 2023 y logró un récord que ni LeBron James, ni Michael Jordan consiguieron.

Curry hace historia con un récord que no tienen LeBron y Jordan en la NBA

En las 13 participaciones de Michael Jordan en los Playoffs con Chicago Bulls, la máxima puntuación que obtuvo en un Juego 7 fue de 42 puntos en las semifinales de la Conferencia Este contra New York Knicks el 17 de mayo de 1992. Por su parte, LeBron James anotó en dos ocasiones 45 unidades como la mayor cantidad de puntos en un séptimo partido. Ninguno de los esos hizo lo de Stephen Curry.

No hay una mejor forma para llegar a la serie de semifinales contra Los Angeles Lakers que empieza el martes 2 de mayo a las 22:00 ET. Curry logró el récord con 50 puntos de ser el jugador con la mayor puntuación en la historia de los juegos 7 de los Playoffs. Una histórica marca que no tienen LeBron y Jordan.