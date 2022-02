La historia de la NBA tiene un capítulo exclusivo para la dinastía que formó Golden State Warriors con tres títulos en cuatro años. Cuando Kevin Durant decidió unirse a Stephen Curry y compañía, en las duelas de la liga se presenció uno de los mejores equipos de todos los tiempos.

Los Warriors llegaron a tener a uno de los mejores defensores de la NBA en Draymond Green con tres de los tiradores más imparables de la historia: Stephen Curry, Klay Thompson y Kevin Durant. Con este equipazo llegaron a tres finales consecutivas y ganaron dos campeonatos.

Cuando Durant se puso por primera vez la camiseta de Golden State Warriors, los focos y la atención de los medios giró en torno a un jugador que lograría ganar su primer campeonato en la NBA, repetir título a la temporada siguiente y llevarse el premio MVP de las Finales 2017 y 2018.

En el mundo de la NBA se instaló la narrativa que entre Kevin Durant y Stephen Curry hubo un conflicto por ser la estrella principal de los Warriors que reconocieran los medios de comunicación y la afición de lo Dubs. ¡Todo falso! Y el mismo ‘Chef’ se encargó de aclarar la situación con KD en el equipo de San Francisco.

Stephen Curry responde si le molestaba jugar con Kevin Durant en Warriors

“Incluso en las conversaciones con ‘¿De quién es el equipo?’, No podría importarme menos. Soy directo, pero el comentario es real”, le dijo Stephen Curry al portal The Ringer sobre si le molestaba jugar con Kevin Durant en Golden State Warriors y no ser considerado la estrella del equipo.