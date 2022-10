Klay Thompson no jugó los dos primeros juegos de pretemporada NBA 2022-23 y ya se confirmó cuál fue la razón. ¿Stephen Curry y Golden State Warriors se preocupan?

Aunque no se trata de una lesión física, Klay Thompson si se vio impedido de poder jugar los primeros juegos de pretemporada NBA 2022-23 de Golden State Warriors en Japón. El mismo compañero de Stephen Curry se encargó de revelar qué le pasó.

Thompson venía de sufrir una rotura de ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda el 13 de junio de 2019 y tras perderse toda la temporada 2019-20 estaba listo para regresar en la campaña 2020-21, pero… Justo unas horas antes que iniciara el Draft 2020, Klay sufrió otra dura lesión que lo sacaría un año más de la NBA.

Mientras entrenaba con otros jugadores de la NBA en Los Angeles, Klay Thompson cayó al suelo y se rompió el tendón de Aquiles derecho. Golden State Warriors confirmó la lesión el 25 de noviembre de 2020. Con este antecedente, los Dubs llevan con cautela la primera pretemporada del compañero de Stephen Curry luego de las dos lesiones que lo sacaron 941 días de las duelas.

Según informó Anthony Slater, del portal The Athletic, Steve Kerr dijo que Thompson no jugó los dos primeros juegos de pretemporada NBA 2022-23 de Golden State Warriors porque están siendo cautelosos. Klay tendría sus primeros minutos el domingo 9 de octubre de 2022 a las 20:30 ET contra Los Angeles Lakers.

Se confirmó por qué Thompson no jugó con Warriors en Japón

“No jugué mucho este verano. Con lo que pasé el verano pasado, estaba saludable, me reventaba el tendón de Aquiles, fue muy difícil para mí salir de eso mentalmente. Es difícil de explicar. Es un bloqueo mental o algo así. Voy a enfrentar un día, pero esta temporada fue muy agotadora, simplemente regresando. Fue difícil ganar un campeonato y luego jugar un mes después”, le dijo Klay Thompson a Kendra Andrews, de ESPN, sobre por qué no jugó con Golden State Warriors en Japón.