Los dos jugadores más representativos en la era moderna de la NBA vivieron uno de los duelos más apasionantes durante las Finales 2016. LeBron James y Stephen Curry estuvieron cara a cara y tal fue el nivel del ‘Rey’, que ‘El Chef’ no dudó en rendirse al récord nunca antes visto en la historia que se dio en contra de Golden State Warriors.

Los Warriors conformaron un equipo tan fuerte en la Conferencia Oeste que terminaron con marca de 73 victorias y tan solo nueve derrotas. Récord absoluto en la NBA como la mejor temporada para un equipo al superar los 72 triunfos y diez caídas que tuvieron los Chicago Bulls de Michael Jordan y compañía en la temporada 1995-96. Solo LeBron los pudo frenar.

Luego de los cuatro primeros juegos de las Finales NBA 2016, Golden State Warriors se puso en ventaja 3 – 1 contra Cleveland Cavaliers y la historia del mejor baloncesto del mundo ya los tenía como los campeones, ya que ningún equipo había logrado remontar esta diferencia, pero… Para LeBron James parece que no hay nada imposible.

Mientras que LeBron terminó siendo el MVP de las Finales NBA 2016 al registrar un promedio por juego de 29.7 puntos, 11.3 rebotes y 8.9 asistencias, Kyrie Irving tampoco se quedó atrás. El base terminó con 27.1 unidades por partido y en el Juego 5 se despachó con 41 puntos para ser clave en el título que terminarían ganando los Cavaliers a Warriors en siete encuentros.

Cleveland Cavaliers logró el récord de ser el primer equipo en la historia de la NBA que gana unas Finales luego de ir perdiendo 1 – 3 y seis años después, Stephen Curry no dudó en rendirse al nivel que tuvieron tanto LeBron James como Kyrie Irving en aquel título que perdió Golden State Warriors.

“Nunca había visto a dos muchachos jugar a ese nivel durante tres juegos seguidos. Fue la cosa más loca que he visto. Bron y Kyrie simplemente estaban… Quiero decir, jugamos bien, simplemente jugaron mejor”, dijo Stephen Curry en el podcast ‘The Old Man and The Three’ (El Viejo y Los Tres).