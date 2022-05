En 3, 2, 1… ¡Llegó la polémica! Lo que parecía que iba a ser una victoria contundente y sin controversias de Golden State Warriors contra Memphis Grizzlies en el Juego 3 de NBA Playoffs 2022 terminó por convertirse en un triunfo con gran polémica a bordo. Ja Morant y Jordan Poole, los principales protagonistas.

La ofensiva de los Warriors estuvo intratable y con seis jugadores que terminaron en doble digito, solo Ja Morant y sus 34 puntos representaron cierta amenaza hasta que estuvo en el partido. La estrella de los Grizzlies no acabó el Juego 3 por un golpe en la rodilla derecha durante el último cuarto contra Golden State.

Morant fue claro y contudente al afirmar que Jordan Poole rompió los códigos de la NBA por la falta que le lesionó y, aunque Stephen Curry tuvo una reacción acorde a su grandeza, lo más probable es que Ja no pueda estar en el Juego 4 Golden State Warriors vs. Memphis Grizllies del lunes 9 de mayo a las 22:00 ET.

Adrian Wojnarowski, periodista de ESPN, encendió las alarmas en los Warriors, ya que afirmó que la NBA tendría más trabajo porque iban analizar la falta de Poole que lesionó Ja Morant. ¿Se venía una sanción para el compañero estelar de Curry en Playoffs 2022?

La decisión que tomó NBA sobre la falta de Poole que lesionó a Morant en Playoffs 2022

Según informó Anthony Slater, del portal The Athletic, la NBA tomó la decisión que no tomara ninguna medida sobre la falta de Jordan Poole que lesionó a Ja Morant en Playoffs 2022. ¡Uf, qué alivio! Stephen Curry y Golden State Warriors se salvaron porque el escolta, quien promedia 22.9 puntos por juego en la Postemporada, estará disponible para el cuarto partido contra Memphis Grizzlies.