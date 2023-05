Golden State Warriors está al borde de ser eliminado de NBA Playoffs 2023, a manos de LeBron James y Los Angeles Lakers, y el entrenador del equipo, Steve Kerr, apuntó a los responsables de su presente: "los árbitros".

Luego de las dos derrotas consecutivas que sufrieron en el Crypto Arena, los de San Francisco están obligados a hacer algo que sólo firmaron 13 equipos en la historia, ganar tres partidos consecutivos para meterse en Finales de Conferencia Oeste.

En medio de este crudo panorama para los Warriors, el técnico Steve Kerr apuntó hacia los árbitros del Juego 4 de Playoffs 2023, asegurando que "fueron permisivos y beneficiaron" a algunos jugadores de Lakers, a quienes no les cobraron faltas.

DT de Warriors acusa al arbitraje de "ayudar" a Lakers



"Creo que tuvimos tres o cuatro pantallas ilegales y eso fue decepcionante. No pude ver la repetición de ninguna de ellas, pero hubo un par que fueron muy decepcionante en vivo", aseguró el entrenador.

"Pero los Lakers son un equipo que juega con mucha astucia. Entienden cómo generar algunas faltas en ataque. Pensé que tomaron algunos flops y fueron recompensados. Pero tendré que ver las repeticiones. Puede ser que esté equivocado. Tal vez esas fueron todas las pantallas ilegales, pero no se sentía como si estuviera viendo el juego", agregó Kerr sobre los árbitros ante Warriors.

Sin embargo, el técnico admite que "no perdimos el juego por culpa de los árbitros, así que no tiene sentido quejarse de nada. Definitivamente hubo pantallas que no nos gustaron, pero en cada juego, todos los entrenadores pueden decir eso. Perder el partido no se trata de nada más que de nuestro desempeño".