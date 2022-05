Según un reporte en NBA Playoffs 2022, Steve Kerr tuvo una dura crítica contra Stephen Curry por darle vida a Luka Doncic en Golden State Warriors vs. Dallas Mavericks de Finales de Conferencia.

Kerr confrontó a Curry por el error que le dio vida a Doncic en Warriors vs. Mavericks de Playoffs

Cuando la voz de mando habla, lo mejor es sentarse a escuchar, aplicar y corregir lo que tenga por decir. Aunque todo parecería felicidad en Golden State Warriors al ponerse 3-0 en las Finales de la Conferencia Oeste contra Dallas Mavericks de NBA Playoffs 2022, Steve Kerr no dudó en hacer una dura crítica constructiva contra Stephen Curry.

El juego colectivo de Warriors se impuso en el Juego 3 contra Mavericks con una victoria por 109 a 100. Curry volvió a tener un nivel superlativo al registrar un doble – doble de 31 puntos y 11 asistencias, pero en el momento clutch del partido cometió un error que al entrenador de Golden State no le gustó nada.

Tener a Luka Doncic como rival implica estar concentrado todo el tiempo porque si hay una distracción puede pasar lo que le sucedió a Golden State Warriors en el Juego 3 de las Finales de la Conferencia Oeste: permitir un triple que le dio vida a Dallas Mavericks.

Según informó Anthony Slater, del portal The Athletic, cuando Steve Kerr vio que Luka Doncic anotó un triple, redujo la diferencia a 8 puntos y trajo la incertidumbre a 1:49 minutos del final del partido, el entrenador de los Warriors decidió pedir un tiempo fuera para confrontar, hablando en términos deportivos, a Stephen Curry por el error de distracción en marca que tuvo con la estrella de Dallas Mavericks.

“El objetivo del juego en ese tramo es que no haya triples ni faltas. Hablamos de ello todo el tiempo. Cuando el juego requiere eso, te levantas sobre los rivales, no te duermes. Tenemos a uno de los mejores jugadores del mundo atacando. Él hace triples mientras duerme. El juego no ha terminado. Simplemente lo dejamos caminar hacia un triple”, afirmó Steve Kerr sobre por qué pidió un tiempo fuera para confrontar a Stephen Curry y hablarle de su error que le dio vida a Luka Doncic y Dallas Mavericks.