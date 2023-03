Con cuatro títulos de National Basketball Association (NBA) en los últimos ocho años, no son pocos los que comparan a Golden State Warriors de Stephen Curry con los históricos Chicago Bulls de Michael Jordan.

Incluso, algunos expertos y aficionados han ido más allá, afirmando que en la presente temporada, se está viendo el Last Dance del cuadro de San Francisco, tal como ocurrió con el elenco de Illinois en 1998.

Si hay un factor que une a estos Warriors de Curry con aquellos Bulls de Jordan, ese es Steve Kerr, campeón como jugador y entrenador, que en diálogo con The Athletic, rechazó tajantemente la comparación entre ambas escuadras.

Kerr no quiere que comparen a Warriors con Bulls de Jordan



"Esto no es 'The Last Dance'. Eso quedó claro en Chicago (en 1997), que eso sería todo, Phil había terminado y los contratos de todos habían terminado. Eso iba a ser todo; pero no es el caso aquí (en Warriors) en absoluto", partió señalando el hoy estratega.

En esa línea, Kerr advirtió que "sé que a Joe (Lacob, dueño de Warriors) le encantaría que esto siguiera funcionando. Ha sido increíble en su compromiso financiero para mantener este equipo fuerte y relevante durante una década. Siempre está comprometido con eso. Así que creo que hay una muy buena posibilidad de que mantengamos las cosas aquí".