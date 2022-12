A Michael Jordan no le gustaba perder a nada y cuando consideraba que no se hacía justicia en las duelas de la NBA, se lo tomaba personal. ¿Pasará con un compañero de Stephen Currry en Golden State Warriors? El mismo Steve Kerr lo respondió.

Kerr, además de ser entrenador de los Warriors desde la temporada NBA 2014-15, ganó tres títulos con los famosos Chicago Bulls de Jordan y compañía. Steve convivió de cerca con MJ y se animó a responder si se tomará personal que una estrella de Golden State haya superado a ‘Air’ en cuanto a triples anotados.

En la era moderna de la NBA en la que los triples es la principal arma ofensiva, hombres grandes como Draymond Green pueden darse el lujo de presumir que anotaron más triples en la historia de la liga que el mismísimo Michael Jordan.

“Mi tiro de tres puntos es algo en lo que no quiero sobresalir porque me quita todas las fases de mi juego. Mi juego es engañar, conducir hasta el aro, penetrar, despejar y volcar. Cuando tienes esa mentalidad de hacer tres, no vas tanto al aro. Vas a la línea de tres puntos y empiezas a sentarte allí, esperando que alguien te encuentre. Esa no es mi mentalidad y no quiero crearla porque me quita las otras partes de mi juego”, afirmó Jordan.

Kerr respondió si Jordan se tomará personal que Green lo haya superado en la NBA

En la victoria de Golden State Warriors por 120 a 101 puntos contra Houston Rockets, del 3 de diciembre de 2022, Draymond Green superó los 581 triples que anotó Michael Jordan en la NBA. ¿MJ se lo tomará personal? Steve Kerr respondió.