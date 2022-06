Las Finales NBA 2022 tomaron un vuelo directo desde San Francisco a Boston para disputar los juegos 3 y 4 de la serie Golden State Warriors vs. Celtics y cuando se palpitaba el tercer partido sucedió una curiosidad inesperada. ¿Trampa?

Luego de una primera victoria con autoridad de los Celtics, Warriors se repuso y le dio aún más emoción a las Finales tras un triunfo por 19 puntos en el Juego 2. Todo listo para un nuevo capítulo de la gran final de la NBA 2022, pero… ¡Un momento! Aquí hay algo raro.

Los calentamientos de Golden State Warriors siempre dan de qué hablar, bien sea por un tiro imposible que anota Stephen Curry o un intento de volcada de Gary Payton II tras un pase del mismo entrenador Steve Kerr. En esta ocasión, ninguna de estas jugadas fue lo que llamó la atención.

Stephen Curry y los Warriors llegan con un récord en condición de visitantes que pronostican al menos una victoria en el Juego 3 (miércoles 8 de junio a las 21:00 ET) o en el Juego 4 (viernes 10 del mismo mes a las 21:00 ET). Por ese motivo, Golden State está pendiente hasta del más mínimo detalle cuando no juega en casa.

Video: Warriors descubrió que un aro estaba más alto en el Juego 3 de Finales NBA 2022

Golden State Warriors empezó el calentamiento para el Juego 3 de Finales NBA 2022 y de un momento a otro pararon de lanzar. ¿Qué pasó? Midieron el aro y resulta que estaba más alto de lo permitido. ¿Trampa de Boston Celtics? ¡Video!