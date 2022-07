Una rivalidad más bien moderna de la National Basketball Association (NBA) es la que tienen los equipos vecinos de Los Angeles Lakers y Los Angeles Clippers. Ambos, con un Big-3 de jugadores muy similares en muchos sentidos.

Una gran estrella en LeBron James y Kawhi Leonard, una figura secundaria muy potente en Anthony Davis y Paul George, y un base que ya pasó su mejor etapa en Russell Westbrook (¿o será Kyrie Irving?) y el recientemente firmado, John Wall.

El base de 31 años viene de Houston Rockets y eligió jugar con los rivales de LeBron. Luego de varios años con muchas lesiones, busca volver a su forma ideal en un equipo que serás candidato siempre y cuando Kawhi y PG13 se mantengan sanos.

John Wall caliente la rivalidad Lakers - Clippers

En una entrevista con Ohm Youngmisuk de ESPN, Wall habló de la rivalidad y ya comenzó a ponerle picante a la cosa. "¿Estás emocionado por la batalla de LA?", le preguntó. "¿Batalla? Como sea que le llamen, creo que los Clippers no han perdido en... ¿cuánto? ¿Las últimas 8 veces? Si no me equivoco", comenzó.

"Ambos equipos no han estado sanos y han estado compitiendo, pero sabemos a quiénes tienen allá y sabemos a quiénes tenemos de nuestro lado. Será una gran oportunidad para que la gente me vea en TV. Al estar con Kawhi y ellos, tienen muchos juegos en TV y me puedo mostrar", explicó.