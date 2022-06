Golden State Warriors volvió a ser el rey de la mejor liga de baloncesto del mundo. Venció en las Finales de la NBA 2022 a los Boston Celtics y de esa manera, ganó su cuarto campeonato en las últimas ocho temporadas. Una dinastía hecha y derecha.

Pero, automáticamente, si se habla de Golden State, se hablará de Kevin Durant. El jugador estará conectado por siempre al mítico equipo, ya que contribuyó de gran manera en dos de esos títulos, siendo incluso el MVP de ambas Finales ante los Cleveland Cavaliers de LeBron James.

Sin embargo, dos veces los Warriors pudieron ganar sin él, y esta vez, finalmente, Stephen Curry pudo romper su maldición y ganar su primer trofeo de Jugador más Valioso de la serie, algo que no pudo hacer cuando estaba KD, y tampoco antes, porque se lo llevó Andre Iguodala.

Es por eso que ahora muchos intentar quitarle mérito a Durant y argumentar que sin él, Golden State hubiese ganado de todas formas y que sin la franquicia KD no sería nada. Fiel a su estilo, el actual jugador de Brooklyn Nets que tiene un futuro incierto, respondió en su Podcast.

Kevin Durant le responde a sus Haters

"Ustedes están odiando a un dios... Pensarías que soy un veterano de seis años en la liga por la manera en la que la gente habla de mí como si no hubiera hecho una mierda antes de que me vaya a Golden State... Ve a hacer tu búsqueda, Yo he sido así", les contestó Durant a sus haters.