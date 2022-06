No pasa todos los días encontrarse a una leyenda de la NBA. Estos fanáticos se toparon inesperadamente con Michael Jordan, quien les negó una foto.

Hay algunos atletas cuyo legado y nombre trasciende la época en que jugaron. Generan impacto y asombro en generaciones que incluso no llegaron a verlos. Eso es lo que transmite Michael Jordan para los fanáticos de la National Basketball Association (NBA).

Esa categoría, reservada para unos pocos, probablemente sea liderada por el seis veces campeón de la NBA con Chicago Bulls. Para muchos, considerado el GOAT del baloncesto, es conocido hasta fuera de los aficionados del deporte, y los jóvenes igualmente se shockean al conocerlo.

Eso mismo le ocurrió a dos hinchas de Charlotte Hornets. La franquicia de la que es dueña Jordan tiene en LaMelo Ball a su máxima figura, y estos dos jóvenes que esperaban por este base, cuando no podían creer que, en realidad, fue a MJ a quien se encontraron.

Video: Michael Jordan le niega foto a dos fanáticos

Ocurrió en un estacionamiento, y aunque no se sabe dónde es, lo más probable es que haya ocurrido justamente en Charlotte. Estos fans querían conocer a LaMelo, pero el que salió del auto fue Jordan, y a pesar de su asombro y felicidad, Su Majestad les negó una fotografía.

"Estamos por ver a LaMelo Ball", dijo uno de los dos chicos. "Ese no es LaMelo. ¡Pero es Michael Jordan! Michael Jordan, ¿Puedo sacarme una foto?", le preguntaron. "No. Pon esa mierda abajo", le dijo MJ refiriéndose al teléfono. De todas formas, eso no le quitó a los hinchas la alegría y exaltación de ver a uno de los mejores jugadores de la historia.