La gran pregunta sobre Golden State Warriors tras la eliminación en semifinales de los NBA Playoffs 2023 es si la dinastía de Stephen Curry, Klay Thompson y Draymond Green, se acabó tras ganar cuatro títulos. Y no son buenas las últimas novedades, ya que predicen la salida en los Dubs que pone a temblar la continudad de Steph en el equipo de San Francisco.

¡Oh, oh! La primera gran decisión que deben tomar los Warriors es la continuidad de aquella figura que catalogaron los expertos como el arquitecto de los cuatro títulos que ha ganado Curry hasta la NBA 2023. A esta figura de Golden State se le vence el contrato el 30 de junio y llegó una predicción al respecto que no trae buenas nuevas para ‘El Chef’.

Tal es la confianza que tiene Stephen Curry en Bob Myers que no dudó en afirmar que “el hecho de que puedo tener una conversación difícil con él. Puedo levantar el teléfono y hacerle saber cómo me siento. Me dirá directamente dónde estamos como equipo o dónde estoy yo individualmente”. El GM estaría más afuera que adentro de Golden State Warriors.

Predicen la salida de Warriors que pone a temblar la continuidad de Curry

Según informó Monte Poole, del canal NBC Sports (Deportes) en febrero de 2023, en Golden State Warriors hay una preocupación porque la temporada NBA 2022-23 pudo ser la última campaña que Stephen Curry, Steve Kerr y Bob Myers, estén en los Dubs, ya que “no se garantiza que los tres regresen el próximo año. Si Bob se fuera, sé que Steve estaría devastado y Steph decepcionado”. Y eso que no sabían de la predicción que hicieron al respecto.

“Mi predicción a partir del fin de semana: creo que esto es todo. Siento que Myers está listo para alejarse de la lucrativa oferta que el propietario de los Warriors, Joe Lacob, ha puesto sobre la mesa. Como hemos cubierto en varios artículos recientes: Myers no se iría por dinero. Es porque quiere un descanso”, dijo Marc Stein en el portal Bleacher Report.