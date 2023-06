El mejor baloncesto del mundo tiene un nuevo ranking de los cinco jugadores más difíciles de defender en la actualidad y, como viene siendo la tendencia, la polémico dijo presente en la NBA porque LeBron James quedó afuera y Stephen Curry ocupó la tercera posición.

J.J. Redick jugó por 15 temporadas en la NBA y luego de retirarse tras la temporada 2020-21 se convertió en uno de los analistas más respetados de ESPN. En esta ocasión, el exjugador eligió al Top-5 de los jugadores más díficiles de defender durante el programa First Take (Primera Toma) y no incluyó a LeBron.

LeBron James terminó la temporada número 20 en la NBA con un promedio por juego de 28.9 puntos, 8.3 rebotes y 6.8 asistencias. Sin embargo, ‘El Rey’ se perdió 27 partidos de la temporada regular y no le alcanzó para estar entre los cinco jugadores que más cuesta marcar en toda la liga.

J.J. Redick eligió a Kevin Durant como el quinto jugador más difícil de defender por, entre otros motivos, tener su tercera temporada con al menos una efectividad del 55% desde el rango medio de tiros. Nadie más lo ha hecho en la historia de la NBA.

LeBron por fuera: El polémico Top-5 de los jugadores más difíciles de defender

El cuarto lugar fue para Joel Embiid al liderar la NBA en puntos durante las últimas dos temporadas. Llegó el podiúm. J.J. Reddick eligió a Stephen Curry para el tercer lugar por ser el jugador más difícil de marcar cuando no tiene el balón. Nikola Jokic, la máquina de triples dobles, se quedó con el segundo lugar y el Top-5 de los jugadores más difíciles de defender en la actualidad lo completaron dos jugadores: Giannis Antetokounmpo y otra vez Jokic. “Oh, Dios mío”, dijo Stephen A. Smith y empezó la polémica en 3, 2, 1…