Tarde que temprano tenía que decidir y… ¿Era lo que esperaba Golden State Warriors? Draymond Green empezó a ser tendencia en 3, 2, 1 porque tomó una decisión sobre la opción jugador que tenía por más de US$27.5 millones para continuar con los Dubs en la temporada NBA 2023-24.

Según informó Shams Charania, del portal The Athletic, Rich Paul, el agente de Green, le comunicó que Draymond decidió no ejercer la opción jugador y pasó a ser agente libre en la NBA. Sin embargo, esta noticia no es tan mala como parece para los Warriors y Stephen Curry.

Luego de la eliminación de Golden State Warriors contra Los Angeles Lakers en los NBA Playoffs 2023, Draymond Green sostuvo en conferencia de prensa que “quiero ser un Warrior por el resto de mi vida. Quiero cabalgar con los mismos muchachos con los que monté”. Desde aquel 12 de mayo de 2023 empezaba a dejar ver cuáles eran sus intenciones.

Lo que Warriors quiere hacer con Green tras convertirse en agente libre

“Seguiremos hablando con Golden State y explorando todas las opciones”, le dijo Rich Paul, el agente de Draymond Green, a Adrian Wojnarowski, de ESPN. Solo faltaba por conocer qué pensaban los Warriors sobre la decisión que una de sus estrellas pasó a ser agente libre. El nuevo gerente general habló al respecto y dejó en claro cuál es la decisión oficial del equipo de Stephen Curry y compañía.

“Nuestro objetivo este verano será mejorar nuestro roster. Tenemos un jugador clave (Draymond) que nos encantaría traer de vuelta (…) Diré, creo que Steve (Kerr) lo ha dicho, lo reiteraré, realmente queremos que Draymond regrese. Lo que significa para esta organización y este equipo, en términos de tratar de ganar al más alto nivel. Sentimos que tenemos que tenerlo”, dijo Mike Dunleavy Jr., GM de los Warriors, sobre Green.