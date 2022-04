Brooklyn Nets logró pasar lo que hasta hace semanas era un riesgo: El Play-In. Ahora, dirán presente en los NBA Playoffs como séptimo sembrado de la Conferencia Este, y deberán verse las caras ante el segundo clasificado, Boston Celtics.

En la recta final de la campaña regular recuperaron a Kevin Durant y las cosas cambiaron, luego Kyrie Irving pudo unirse a tiempo completo para consolidar uno de los séptimos sembrados más peligrosos en la historia de la NBA.

Bajo ningún concepto, los rivales que se crucen en el camino de los neoyorquinos podrán subestimar el poder de la tropa dirigida por Steve Nash. Además, todavía falta adicionar una pieza que puede cambiarlo todo: Ben Simmons.

Uno de los problemas que el entrenador de los Nets ha tenido que resolver es la defensa, por ello, contar con el australiano puede significar la solvencia de ese problema al 100%. Aunque, el otro lado de la moneda dicta que su falta de ritmo podría perjudicar al equipo en la fase donde no hay tantos días para reparar daños.

Steve Nash habla sobre Ben Simmons

Justamente, antes de la confirmación de Brooklyn Nets enfrentándose a Boston Celtics, Shams Chanaria, insider de la NBA, reveló en redes sociales que Ben Simmons podría aparecer en los NBA Playoffs para disputar la serie.

Sin embargo, el entrenador decidió aclarar dichos rumores, y si bien no los confirmó tampoco los negó: "No tengo idea. no sé de donde salieron estos reportes, no hemos hecho actualizacione ssobre ello, así que no creo que provenga de nosotros", sentenció Nash en rueda de prensa previo a jugar ante Cleveland Cavaliers.