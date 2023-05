Nos quedamos con ganas de un Juego 7. Una vez más en la NBA se demostró que nada está escrito y cuando se instalaba la narrativa que Los Angeles Lakers y Golden State Warriors iban a jugar un séptimo partido, LeBron James y compañía cambiaron los planes. A pesar de esto, la liga hizo un anuncio sobre Stephen Curry, ‘El Rey’ y todos los jugadores que estuvieron en aquella apasionante serie de Playoffs.

Curry llegaba con una ventaja de tres victorias y una derrota cuando jugó contra LeBron en una serie definitiva. Todos los enfrentamientos habían sido en las Finales NBA. El debut de esta rivalidad en los Playoffs se inclinó a favor de los Lakers con una sólida victoria en seis juegos.

Golden State Warriors no perdía una serie de los NBA Playoffs antes de llegar a las Finales desde la derrota en primera ronda contra Los Angeles Clippers en 2014. LeBron James y los Lakers no solo le cortaron una racha de 19 series ganadas a Stephen Curry, también hicieron parte de un hecho que no se veía hace 27 años.

A pesar que no hubo un Juego 7 y que el sexto partido se definió con más de tres minutos por jugar, la rivalidad LeBron vs. Curry volvió hacer de las suyas. Mientras que James terminó con un promedio por juego de 24.7 puntos, Curry promedió por partido 26.7 unidades. De esta manera, las dos estrellas del mejor baloncesto del mundo hicieron posible el anuncio que hizo la NBA.

El anuncio de la NBA sobre LeBron y Curry tras la dura eliminación de Warriors

Por medio de la cuenta oficial de comunicaciones, la NBA anunció que “la serie Los Angeles Lakers – Golden State Warriors promedió 7.8 millones de espectadores en ABC, ESPN y TNT, lo que la convierte en la serie de semifinales de conferencia más vista en 27 años“. Un reconocimiento de consuelo para Stephen Curry y compañía tras la dura eliminación contra el equipo liderado por LeBron James.