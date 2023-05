Curry eligió el jugador para que la dinastía de Warriors no se acabe tras la derrota contra Lakers

Conmocionados y frustrados. Stephen Curry reveló las sensaciones en el vestuario de Golden State Warriors luego de la derrota y eliminación a manos de Los Angeles Lakers en los NBA Playoffs 2023, pero… ‘El Chef’ no cree que la dinastía de los Dubs haya acabado y hasta se animó a elegir el jugador clave para que sigan siendo contendientes al campeonato.

Los Warriors perdieron en seis juegos contra Lakers en semifinales y cuando Curry necesitó que lo jugadores jóvenes del equipo dieran un paso al frente, ellos brillaron por su ausencia. ¿Pueden los veteranos, Steph, Klay Thompson y Draymond Green, lograr sintonía con jugadores como Jordan Poole y Jonathan Kuminga para no acabar con la dinastía del equipo de San Francisco? La estrella de Golden State tuvo la respuesta.

Cuatro títulos en ocho temporadas es el resumen de la dinastía de Stephen Curry que, según Kendrick Perkins, acabó por culpa de LeBron James. “Sí, se acabó. Déjame explicarte algo, ¿de acuerdo? La racha ha sido excelente, pero déjame decir algo que son hechos reales. Los Warriors realmente no han vencido a LeBron sin Kevin Durant desde, ¿cuándo, 2016? Quiero decir, Bron en realidad los tiene resueltos. Mientras LeBron James esté en la Conferencia Oeste y mientras pueda seguir jugando a ese nivel, y tenga a Anthony Davis jugando a ese nivel, todavía tienen que pasar por Los Angeles Lakers. ¿Adivina qué? Otros equipos en la Conferencia Oeste seguirán mejorando”, dijo el exNBA en el programa First Take (Primera Toma), de ESPN.

No será una temporada baja fácil para Golden State Warriors porque, más allá que no tienen un equipo que puede pelear por el campeonato como lo dijo Steve Kerr, Draymond Green debe definir su futuro, Klay Thompson pasará a ser elegible para una extensión de contrato y hay rumores sobre la salida de Jonathan Kuminga y Jordan Poole. Uno de estos jugadores fue elegido por Stephen Curry para que la dinastía de los Dubs no se acabe en la NBA.

Logan Murdock, del portal The Ringer, reveló que le preguntó a Curry después del Juego 5 contra Los Angeles Lakers en Playoffs cómo iban hacer para que la actual dinastía de Warriors pudiera mantenerse en el futuro. En ese momento, Steph miró a la izquierda y señaló a Jordan Poole. “Él es la clave”, dijo ‘El Chef‘.