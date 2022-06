No ha transcurrido ni una semana y ya Klay Thompson perdió algo valioso luego de ganar Las Finales de la NBA ante Boston Celtics.

La historia de Klay Thompson es digna de admirar, pues se despidió en Las Finales de 2019 con una rotura del tendón de Aquiles y regresó por todo lo alto a la National Basketball Association (NBA) para conquistar Las Finales 2022.

Durante aquel difícil momento, de seguro muchos pensaron que la carrera de 'Killa Klay' se había terminando por completo. No más 'Splash Brothers', no más triples de ensueño y no más baloncesto profesional para este talentoso jugador.

Sin embargo, se esforzó como ninguno para volver a estar en forma y tras una batalla complicada, Thompson recibió el visto bueno por parte el staff médico de Golden State Warriors para jugar en la temporada 2021-2022, donde terminó por levantar el trofeo Larry O'Brien.

Ay, Klay Thompson

Todo es alegría en estos momentos para Klay Thompson, y así lo quiso hacer saber en redes sociales cuando se dirigía a la celebración de Golden State Warriors en bote. Sin embargo, la "primera pérdida" de 'KT' fue su gorra de campeón, pues salió despedida por los aires cuando manejaba su yate.

"¡NOOOO! ¡Perdí mi gorra!", exclamaba Thompson para luego reir y seguir conduciendo. Sin duda alguna, podría pedir otra, aunque parece que la original guarda un sentimiento de mayor pertenencia para el camiseta 11 de la Bahía.