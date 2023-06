No es una relación fácil de llevar en el mundo de la NBA y luego de un par de dardos que llegaron por parte y parte, el récord de ser el máximo anotador de la historia los unió. ¿Kareem Abdul-Jabbar y LeBron James se reconciliaron? La leyenda de Los Angeles Lakers habló al respecto.

A los antecedentes. La guerra mediática entre Abdul-Jabbar y LeBron tuvo uno de los momentos más tensionantes cuando Kareem criticó de manera vehemente a James por burlarse del coronavirus con un meme. ‘El Rey’ prefirió restarle importancia a Kareem mientras estaba cerca de quitarle el récord como el máximo anotador de todos los tiempos.

“¿Enviar a toda una escuela a la universidad? Wow. Eso es increíble. Su amabilidad y voluntad de respaldarlo con su billetera, hay que darle crédito por eso. Así que yo no estoy tirando piedras. Solo desearía que no lo hiciera, ya sabes, algunas de las cosas que ha hecho, deberían avergonzarlo”, dijo Kareem Abdul-Jabbar sobre LeBron James según publicó Dave McMenamin, de ESPN, el 3 de abril de 2022.

LeBron le respondió a Abdul-Jabbar al decir en octubre de 2022 que no tenía relación alguna con la leyenda de Los Angeles Lakers. Todo iba a de mal en peor entre estos dos grandes de la NBA hasta que el 7 de febrero de 2023 se dieron un abrazo cuando James superó los 38.387 puntos de Kareem para convertirse en el máximo anotador de la historia. ¡Y lo mejor estaba por venir!

La propuesta de Abdul-Jabbar a LeBron que sorprende a toda la NBA

Kareem Abdul-Jabbar asistió el lunes 5 de junio de 2023 a la inauguración de un nuevo mural de las leyendas de Los Angeles Lakers en el barrio coreano de LA y cuando le preguntaron si había hablado con LeBron James luego de que le quitara el récord como el máximo anotador en la historia de la NBA, la leyenda hizo una propuesta que sorprendió. ¡Quiere una charla con ‘El Rey’!

“Nunca he tenido la oportunidad de hablar con LeBron más que dos o tres minutos. No hay animosidad o resentimiento allí en absoluto. Ha hecho cosas notables. Se merece todos los elogios, sean los que sean, que ha logrado… Podríamos tener la oportunidad (de hablar). Ciertamente no estaría en contra de eso. En cuanto a dónde está su corazón y las cosas que hace, no tengo más que admiración por él”, dijo Abdul-Jabbar sobre James en la inauguración del mural de los Lakers en el barrio coreano de Los Ángeles.