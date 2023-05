Cuando la narrativa en las Finales de la Conferencia Oeste NBA 2023 era que Los Angeles Lakers ganaría el primer partido como local, estaban invictos desde el 26 de marzo, Denver Nuggets dio un golpe tan contundente que Shaquille O’Neal no dudó en enviarle unas duras palabras a LeBron James y al equipo californiano.

A lo largo de los NBA Playoffs 2023, O’Neal ha sido de amores y odios con el equipo en el que se convirtió en leyenda al ganar tres títulos consecutivos y ser uno de los hombres grandes más dominantes de la historia. Primero los descartó en semifinales, luego los dio como su candidato en las Finales de la Conferencia, pero ahora… ¡Cambió de opinión!

Shaquille O’Neal empezó por dar a Golden State Warriors como el equipo ganador en las semifinales contra Los Angeles Lakers, pero LeBron James, Anthony Davis y compañía, le respondieron con una victoria en seis juegos. En las Finales de la Conferencia Oeste, Shaq creyó en la remontada al garantizar una victoria en el Juego 2, pero Denver Nuggets hizo que perdiera la espeanza antes de lo esperado.

Las duras palabras de O’Neal para Lakers por estar al borde de la eliminación en Playoffs

Con la historia como respaldo al saber que el equipo que se puso 3 – 0 arriba en una serie de siete juegos nunca perdió y tiene marca de 149 victorias, Shaquille O’Neal no tuvo piedad y pronunció una fuertes palabras para LeBron James y Los Angeles Lakers de cara a la definición contra Denver Nuggets de las Finales de la Conferencia Oeste 2023.

“Soy la superestrella grande que jamás haya jugado el juego y probablemente me hayan barrido más. Cuando estás abajo cero a tres, tienes que decir eso. No puedes decir: ‘Bueno, lo intentamos y no puedo’. Hay que decir que este equipo podría hacer historia. Escucha, puedes ganar un juego, pero no vencerás a los Denver Nuggets en cuatro juegos de la forma en que juegan. No sucederá“, dijo O’Neal sobre los Lakers en el programa Inside (Adentro) de la NBA en TNT.