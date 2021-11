LeBron James vs Isaiah Stewart ¿Revancha? El próximo duelo entre Los Angeles Lakers y Detroit Pistons

La noche de National Basketball Association (NBA) celebrada el pasado domingo 21 de noviembre quedará en la memoria de muchos, pues LeBron James e Isaiah Stewart casi se van a las manos tra sun polémico incidente entre en el partido Los Angeles Lakers vs Detroit Pistons.

El camiseta 6 del quinteto angelino golpeó a su rival en el rostro durante la ejecución de un tiro libre, lo cual desató la furia de Stewart hasta el punto de querer golpear al cuatro veces campeón de la liga, y de hecho, hizo hasta lo imposible con tal de desahogarse de esa forma.

Afortunadamente no lo logró, pero ambos jugadores no escaparon de ser expulsados del compromis, y por cómo terminaron las cosas por parte del pívot de los Pistons, la película entre ambos puede que no haya terminado.

El próximo Lakers vs Pistons

Luego de todo lo que sucedió, las heridas entre ambos pueden florecer nuevamente cuando Los Angeles Lakers reciba a Detroit Pistons sobre el tabloncillo del Staples Center, el próximo 28 de noviembre.

Tan solo 7 días después, LeBron James e Isaiah Stewart se reencontrarán en cancha donde puede ocurrir cualquier cosa. Si bien la opción de la agresión física está presente, el 'borrón y cuenta nueva' también, pero no cabe duda que este duelo generará un morbo durante toda su previa.