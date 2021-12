Mucho se ha hablado de la posible salida de Ben Simmons hacia otro equipo, sin embargo, Philadelphia 76ers debe estar atento sobre con quién no negociar.

El tema de Ben Simmons en la National Basketball Association (NBA) ha sido uno de los tópicos más conversados en los últimos meses. Para desgracia de Philadelphia 76ers, no se trata de nada positivo para su organización.

El australiano no quería jugar en el equipo. Hizo hasta lo imposible por salir y no funcionó, por ello, no tuvo más remedio que volver a presentarse en la plantilla, eso sí, luego de incurrir en varias faltas tras perderse la pretemporada.

Como era de esperarse, la institución lo sancionó. Por si fuera poco, en su primera práctica bajo el mando de Doc Rivers de cara a la presente temporada, fue expulsado tras negarse a cumplir una orden de su entrenador, según Shams Chanaria.

Por ello, los crecientes rumores acerca de un intercambio de Philadelphia 76ers con Ben Simmons sobre la mesa han tomado fuerza. Se habla de Los Angeles Lakers como uno de los quintetos interesados. Sin embargo, destacamos 3 jugadores que los Sixers deben evitar a todo costa durante la transacción.

Jerami Grant

Interesante nombre sobre la mesa, talentoso y veloz. Los Angeles Lakers también figura como en la lista de contendientes, aunque, 76ers debe evitarlo a toda costa. Uno de los problemas sobre llevarlo a Philadelphia sería él compartiendo posición con Tobías Harris. Actualmente está de baja y puede que no sea la mejor opción en estos momentos de cara a querer pelear por el campeonato.

Domantas Sabonis

Varios informes apuntan a que el intercambio Sabonis - Simmons sería el más real. Sin embargo, sus habilidades parecen no encajar en lo que buscan los Sixers, además, una combinación con Joel Embiid debe engranar a la perfección, y justamente, ambos son buenos alrededor del canasto, por lo que tenerlos a los dos en la misma zona puede traer problemas de espacio.

Russell Westbrook

El intercambio más sonado de todos. Pero no, no sería favorable para 76ers, aunque para Lakers sí. Ayudaría en facilitacióon y rebotes, pero a nivel ofensivo sería una pérdida, algo similar a lo que sucede con Ben Simmons.