No es lo mejor para Durant y Booker: Agentes libres que Phoenix Suns no debe contratar

En la próxima Agencia Libre de la NBA, Phoenix Suns podrían tener la oportunidad de contratar a jugadores talentosos para reforzar aún más, un equipo que tiene en su plantilla grandes figuras y que pareciera no necesitar más. Sin embargo, puede que salgan con todo al mercado para intentar adicionar más piezas, aunque, dos de las que se encuentran disponibles no serían convenientes para ellos.

Se trata de Kyrie Irving y Dwight Powell. Sin embargo, hay razones convincentes por las que el equipo debería pensarlo dos veces antes de hacerlo. Comencemos por Kyrie, quien si bien es indudable que figura como gran talento excepcional en la cancha, sus problemas fuera de ella han sido motivo de preocupación durante los últimos meses.

Además, juntar a Kyrie Irving con su ex compañero en los Brooklyn Nets, Kevin Durant, podría no ser una buena idea. Durante su tiempo juntos, surgieron rumores de que no querían jugar juntos. Esto podría generar conflictos en el vestuario y afectar negativamente la dinámica del equipo, por ello, Suns debe considerar cuidadosamente si están dispuestos a asumir ese riesgo.

Dwight Powell no, ¿por qué?

En cuanto a Dwight Powell, aunque ha tenido momentos destacados en su carrera, su nivel de juego junto a superestrellas de la NBA parece haber disminuido. El mismo ha sido jugador útil en el pasado, pero su impacto ha disminuido en los últimos años. Si bien podría ser una opción de respaldo en caso de que Deandre Ayton no continúe con el equipo, Phoenix debe buscar jugadores que estén en la cúspide de su rendimiento y que puedan aportar un valor significativo sobre los tabloncillos norteamericanos.

Además, los Suns han logrado construir un equipo sólido con jugadores jóvenes como Devin Booker y Deandre Ayton, respaldados por veteranos experimentados como Chris Paul y ahora Kevin Durant, por ello, sería más beneficioso buscar nombres que se ajusten bien a la dinámica actual y que no pongan en peligro la química del equipo.