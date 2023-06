Cuando a Michael Jordan no le quedaba más alternativa que agacharse para evitar cada ataque de Scottie Pippen, un cuenta de Twitter que sigue la acción de la NBA recordó el mensaje de la leyenda de Chicago Bulls contra LeBron James. Nada mejor para perdonar a MJ.

Luego de jugar por diez temporadas y ganar seis títulos con los Bulls tras 691 partidos como un dúo imparabale, Jordan y Pippen vieron como la relación se empezó a deteriorar fuera de las duelas. Primero llegó un reclamo de Scottie por la serie de MJ, El Último Baile, luego se animó a decir que ‘Air’ había arruinado el baloncento y, para terminar los ataques, escogió a LeBron como el GOAT de las estadísticas.

“Le dije a Michael Jordan que no estaba muy satisfecho con The Last Dance (El Último Baile). Él lo aceptó y me dijo: ‘Oye, tienes razón’, pero eso fue todo. crecimos juntos y nos defendimos. Ese respeto que teníamos en la cancha, esa competitividad que llevamos a la cima, fue especial”, dijo Scottie Pippen en diciembre de 2020 y el tono iba a empezar a subir en contra de MJ.

Mientras que en el mundo de la NBA no se para de hablar del por qué Pippen dijo que Jordan era un “jugador horrible” antes de que él llegara a los Bulls en la temporada 1987-88, resurgió un recuerdo de cuando Scottie escogió a ‘Air’ con un mensaje contra LeBron.

¿Perdonó a Jordan? El mensaje de Pippen contra LeBron

La cuenta de Twitter The Realest Realist (El realista más real) recordó cuando a Scottie Pippen le preguntaron a quién escogería entre Michael Jordan y LeBron James a la hora de elegir al compañero ideal en un equipo. La respuesta fue contundente: “Esa es una maldita pregunta tonta. ¿Tomaría a LeBron o a Michael? Nunca he hecho nada con LeBron. No llevaría a LeBron al cine conmigo“.