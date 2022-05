Una ex extrella de la NBA reveló por medio de un programa radial que tuvo la chance de jugar junto a LeBron James en Miami Heat, pero en vez de ello decidió tomar un camino relativamente más sencillo.

Pudo jugar con LeBron en Heat pero prefirió las Oreos: Ex estrella NBA se confiesa

Ser compañero de LeBron James en la National Basketball Association (NBA) puede ser importante y crucial para pelear por un puesto en Las Finales, en búsqueda de levantar el trofeo Larry O'Brien. Sin embargo, puede que el reto no sea para todos.

Miami Heat, Cleveland Cavaliers y Los Angeles Lakers han tenido en sus filas al camiseta 6, quién ha sido capaz de ganar el título con dichas instituciones. Aunque, en La Florida pudo jugar con una figura de la liga, pero ésta se decantó por las galletas Oreo.

Se trata de Jermaine O'Neal, quien brilló sobre los tabloncillos norteamericanos, jugando por casi 20 años en buen nivel. Aunque, cuando 'The King' estuvo a punto de llegar a Miami Heat, las opciones del jugador fueron curiosas.

Galletas Oreo por LeBron James

Por medio del podcast Knuckleheads, en conversación con Quentin Richardson y Darius Miles, O'Neal analizó a LeBron James y las galletas Óreos para decidir marcharse a Boston Celtics para no ser compañero del camiseta 6.

"Sabía que 'Bron vendría. Y esto es lo más real que podría decirles a todos. Sabes que tienen ese ocho por ciento de grasa corporal, ¿verdad? soy demasiado viejo para tener un debate sobre si quiero tener una Oreo o no'. No puedo hacer esa mierda, así que por eso me fui de Miami”

“Recuerdo ir a la despensa por la noche, mirar las Oreos, las galletas mirándome. Estoy en una batalla completa, todos los días, sobre lo que comí. Y yo estaba como, 'Hermano, tengo más de 30 años. No puedo pasar por esto'”.