En plena actividad de los Playoffs 2023 en la NBA, el principal rumor que sacude el mercado es la posibilidad de que James Harden rechace su opción de jugador para seguir en Philadelphia 76ers y regresar a Houston Rockets la próxima temporada.

Sin embargo, en las últimas horas, equipos como Phoenix Suns habrían mostrado interés en firmar al escolta, que ganaría el próximo certamen un salario de $35.6 millones de dólares. El tema es que todo gira entorno al dinero.

Así lo reveló Brian Windhorst, de la cadena ESPN, quien no dudó en asegurar que Harden está utilizando comercialmente a los Rockets, con tal de quedarse en 76ers, pero con “un mejor contrato”.

Harden “usaría” a Rockets para buscar millonario contrato

“Los Sixers no han mostrado interés en pagarle a Harden el máximo. Por eso le pidieron que aceptara un recorte salarial el año pasado”, partió señalando el reportero, quien agregó que “no están realmente motivados para pagarle un salario máximo si no creen que nadie más lo hará”.

Windhorst fue más allá y aseguró que “los Rockets tienen el espacio bajo el tope salarial. ¿Lo hacen? Ha habido un rumor muy duro en la NBA sobre la intención de Harden de volver a Houston. Te hace preguntarte si se está vendiendo demasiado. Ciertamente es algo que la gente está considerando”.