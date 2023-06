Sino es el principal protagonista de la temporada baja NBA 2023-24 pega en el palo. Kyrie Irving se convirtió en agente libre tras terminar la campaña 2022-23 en Dallas Mavericks y luego de empezar a reclutar a LeBron James para que deje a Los Angeles Lakers, el base anunció dónde jugará.

Pero no es lo que parece. Iving terminó con una marca de cinco victorias y once derrotas cuando jugó con Luka Doncic en los Mavericks. No clasificaron a los NBA Playoffs 2023 y, aún así, Kyrie tendría intenciones de volver a Dallas después de hacer el anuncio en el que dijo dónde jugará durante el verano.

Y no quiere regresar solo a Dallas Mavericks. Según Shams Charania, del portal The Athletic, Kyrie Irving tuvo un encuentro con LeBron James para preguntarle si le gustaría ir a los Mavs. La respuesta de la estrella de Los Angeles Lakers habría sido que lo iba a pensar según Brandon ‘Scoop B‘ Robinson, del canal Bally Sports. Con este contexto llegó el inesperado anuncio del base estrella de la NBA.

¿Sorprendió a toda la NBA? Kyrie Irving anunció dónde jugará

Cada vez es más frecuente ver a estrellas de la NBA jugando en la Drew League, aquella competición pro-am en Estados Unidos en la que jugadores profesionales juegan con amateurs. Desde 1973 se dosputa en Los Ángeles y tras la participación de LeBron James en 2022 llegó el turno para Kyrie Irving.

“Estaré jugando este año. Espero que lo sepas. Ya era hora de que el tío Drew viniera al Drew”, dijo Irving en un video publicado por la cuenta de Twitter de la Drew League. En consiguiente, Kyrie anunció dónde jugará este verano y… ¿Sorprendió a LeBron, Los Angeles Lakers y toda la NBA?