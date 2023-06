En medio de la temporada baja de la NBA, los rumores y especulaciones sobre los cambios de jugadores en los diferentes equipos se han intensificado. Uno de los nombres que han surgido recientemente en relación con Golden State Warriors es el de Jordan Poole, Draymond Green y Klay Thompson, quienes han sonado para dejar a la institución de la Bahía de cara a la próxima campaña del mejor baloncesto del mundo.

Aunque puede parecer sorprendente para algunos, el exjugador de los Warriors, JJ Redick, ha respaldado a Poole como el jugador con más sentido para dejar el equipo, incluso por encima de jugadores destacados comoGreen y Thompson, quien desde su llegada a la liga en 2019, ha estado en constante crecimiento. Durante sus primeras temporadas con los Warriors, mostró destellos de su habilidad para anotar y su agilidad en la cancha.

Sin embargo, puede que durante los últimos meses, jugador junto a Stephen Curry, Klay Thompson y Draymond Green haya limitado su tiempo de juego y oportunidades para desarrollarse plenamente, además de la ventana para seguir demostrando su valía. Sin embargo, no deja de ser considerado como una pieza valiosa para un posible intercambio en Golden State.

Salida lógica para Redick

“Jordan Poole es, para mí, el más obvio . Si vas a cambiar a alguien, no sé muy bien cuál es su valor en este momento. Entonces, sí, creo que esa es la dirección en la que iría”, aseguró Redick por medio de su podcast, The Old Man and the Three.

Ahora, si bien es cierto que la idea de que Jordan Poole sea el jugador con más sentido para dejar Golden State Warriors de cara a la próxima temporada puede parecer sorprendente a primera vista, no se puede descartar la opinión de JJ Redick sin considerar sus argumentos. La constante evolución y progresión como jugador, sumada a la necesidad de los de la Bahía de reevaluar su plantilla para seguir siendo competitivos, podrían ser factores a tener en cuenta.