Ya lo quisieron y aparentemente tenían todo listo, pero LeBron James prefirió a Russell Westbrook. En esta ocasión, ¿sí se dará? Un periodista que cubre la NBA se animó a proponer el intercambio para que Los Angeles Lakers le dé a LeBron James la estrella de Chicago Bulls.

Los Lakers estaban decididos a darle otra estrella a LeBron para la temporada 2021-22 y una de las que sonaban con fuerza le hizo saber a Earvin Magic Johnson por medio de su agente que el deseo era ir al equipo de Los Ángeles. Sin embargo, LeBron y compañía iniciaron las conversaciones con Westbrook y el protagonista de esta historia terminó en los Bulls.

“Recibí la llamada de su agente y me dijo: ‘Oye, él quiere volver a casa’. Y DeRozan podría haber sido un Laker en lugar de un Bull. Pero cuando Russell, LeBron y ellos comenzaron a hablar, fue cuando rechazaron el trato y se fueron con Westbrook”, le dijo Magic Johnson al programa Get Up (Levantate), de ESPN, en abril de 2022.

El intercambio de Lakers para darle a LeBron la estrella de Chicago Bulls

LeBron James le puso presión a Los Angeles Lakers al especular con el retiro de la NBA por no ganar el título en el 2023. Ahora solo piensa en competir por campeonatos. Por ese motivo, Greg Swartz, del portal Bleacher Report, propuso el intercambio para que el equipo californiano le dé a Bron la estrella de Chicago Bulls: DeMar DeRozan.

Lo primero que tendría que hacer Lakers para poder tentar a los Bulls a que liberen a un seis veces All-Star de la NBA como lo es DeRozan es volver a firmar a D’Angelo Russell. Una vez que hagan esto, se podría dar el siguiente intercambio que propuso Swartz: