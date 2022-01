Tampa Bay Buccaneers dio el primer paso para empezar el camino de revalidar el título del Super Bowl luego de clasificar a los NFL Playoffs 2022 como campeones de la División Sur de la Conferencia Nacional. Ya se conocen quienes serán los rivales de Tom Brady y compañía para llegar al Súper Tazón LVI y Aaron Rodgers se presenta como el principal enemigo.

¿Quién iba a pensarlo? Brady recibió una ayuda del quarterback que iba a ser su reemplazante en New England Patriots, Jimmy Garoppolo, y con el triunfo de San Francisco 49ers sobre Los Angeles Rams, Tampa Bay Buccaneers subió a ser el segundo sembrado de la Conferencia Nacional en los NFL Playoffs 2022.

De esta manera, el primer rival de Brady y los Bucs para llegar al Super Bowl LVI será el equipo más accesible en el juego del Wild Card que disputarán el domingo 16 de enero a las 13:00 ET en el estadio Raymond James, de Tampa Bay.

Si Tom Brady y los Buccaneers le ganan en el Wild Card a Philadelphia Eagles enfrentarán el mejor equipo de la Conferencia Nacional, Green Bay Packers, en la Ronda Divisional. El hipotético duelo de TB12 contra Aaron Rodgers y compañía sería el sábado 22 de enero o domingo 23 del mismo mes en el estadio Lambeau Field.

El último rival de Brady y los Buccaneers para llegar al Super Bowl LVI sería...

En el caso que se repita la historia de los Playoffs 2021 y Tom Brady le gane a Aaron Rodgers en la Ronda Divisional, Tampa Bay Buccaneers esperaría en el juego por el Campeonato de la Conferencia Nacional (domingo 30 de enero 18:40 ET) al ganador de la parte inferior del cuadro. El equipo vencedor de San Francisco 49ers vs. Dallas Cowboys contra el ganador de Arizona Cardinals vs. Los Angeles Rams jugaría en la Ronda Divisional para conocer quién se enfrentararía a los Bucs de TB12 para llegar al Super Bowl LVI (13 de febrero).