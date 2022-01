La temporada regular de la National Football League (NFL) 2021-22 ha terminado y así se le da lugar a que comiencen los ansiados NFL Playoffs 2022, donde 14 equipo se jugarán la vida para llegar y ganar el Super Bowl LVI del domingo 13 de febrero.

Ese Super Bowl será disputado en el SoFi Stadium de Los Angeles, California y será el gran premio. Pero antes, hay un camino que los equipos deben recorrer. Los candidatos como Dallas Cowboys de Dak Prescott, Green Bay Packers de Aaron Rodgers, Kansas City Chiefs de Patrick Mahomes o Tampa Bay Buccaneers de Tom Brady, ya están listos.

Pero ellos no son los únicos que deben prepararse, los aficionados también deben hacerlo. Por eso, desde Bolavip les presentamos todo lo que hay que saber sobre los Playoffs de la NFL 2022, como el calendario, cruces, resultados, cuadro, días, horarios y cómo ver en vivo la definición de esta competencia.

Calendario para los NFL Playoffs 2022

Los NFL playoffs de 2022 comienzan con la ronda de comodines o Wild-Card desde el sábado 15 de enero y la temporada finalizará luego del Super Bowl LVI el 13 de febrero. Aquí las fechas para guardarse:

Ronda Wild-Card: 15, 16 y 17 de enero

Ronda divisional: 22 y 23 de enero

Campeonatos de Conferencia: 30 de enero

Super Bowl LVI: 13 de febrero

Cruces de los NFL Playoffs 2022

Los cruces se irán actualizando a medida que avancen los NFL Playoffs 2022. Por ahora, Green Bay Packers del lado de la Conferencia Nacional (NFC) y Tennessee Titans del lado de la Americana (AFC) tendrán semana libre en la de comodines por el sembrado N.º 1 de sus respectivas Conferencias.

Wild-Card NFC:

Día Partido Hora Estadio TV Domingo 16 de enero Tampa Bay Buccaneers (2) vs. Philadelphia Eagles (7) 1:00 PM ET Raymond James Stadium FOX Domingo 16 de enero Dallas Cowboys (3) vs. San Francisco 49ers (6) 4:30 PM ET AT&T Stadium CBS, Nickelodeon Lunes 17 de enero Los Angeles Rams (4) vs. Arizona Cardinals (5) 8:15 PM ET SoFi Stadium ESPN

Wild-Card AFC:

Día Partido Hora Estadio TV Sábado 15 de enero Cincinnati Bengals (4) vs. Las Vegas Raiders (5) 4:30 PM ET Paul Brown Stadium NBC Sábado 15 de enero Buffalo Bills (3) vs. New England Patriots (6) 8:15 PM ET Highmark Stadium CBS Domingo 16 de enero Kansas City Chiefs (2) vs. Pittsburgh Steelers (7) 8:15 PM ET Arrowhead Stadium NBC

Días y horarios de los NFL Playoffs 2022

La ronda de comodines ya está definida y tendrá dos partidos el sábado 15 de enero, uno a las 4:35 PT ET y otro a los 8:15 PM ET, tres el domingo 16, a las 1:05 PM ET, a las 4:40 PM ET y a las 8:15 PM ET. Y finalmente, un último juego el lunes 17 a los 8:15 PM ET.

La ronda divisional:

Día Duelo Horario Sábado 22 de enero AFC 4:35 PM ET Sábado 22 de enero NFC 8:15 PM ET Domingo 23 de enero AFC 3:05 PM ET Domingo 23 de enero NFC 6:40 PM ET

Campeonatos de Conferencia:

Día Duelo Horario Domingo 30 de enero AFC 3:05 PM ET Domingo 30 de enero NFC 6:40 PM ET

Super Bowl LVI:

Día Duelo Horario Domingo 13 de febrero Ganador AFC vs. Ganador NFC 6:30 PM ET

Cómo ver los NFL Playoffs 2022 en vivo

En Estados Unidos, los NFL Playoffs 2022 se podrán observar, dependiendo el partido, a través de ESPN, NBC, CBS, ABC o FOX. Mientras tanto, en México y todo Latinoamérica, los NFL Playoffs 2022 se podrán disfrutar por las distintas señales de ESPN (ESPN, ESPN 2 o ESPN Extra) y a través del servicio de streaming asociado al canal llamado Star Plus. Cabe recordar que además todos los duelos podrán ser vistos a través de NFL Game Pass.