Como si no bastaran los problemas que vive actualmente Cleveland Browns para la temporada 2022 de National Football League (NFL), específicamente con su nuevo fichaje Deshaun Watson, hay que sumarle el conflicto que hoy viven con Baker Mayfield.

Desde hace un buen rato que la franquicia le comunicó al mariscal de campo que no iba a ser considerado para la próxima campaña, y que la primera opción era ser intercambiado a otro equipo, el problema es su alto salario para este año, de $18.8 millones de dólares.

Sin embargo, ante la altísima posibilidad de que NFL castigue a Watson, y que sea marginado por gran parte de la temporada 2022, es que se habló de la chance de limar asperezas con Mayfield para que siga comandando la ofensiva, algo que el propio jugador descartó de plano.

La respuesta de Mayfield a reconciliación con Browns



Según recopiló Carey Murdock, de SoonerScoop.com, el quarterback comentó que "para que eso suceda, tendría que haber algún acercamiento, pero en ambos lados estamos listos para seguir adelante, es bastante obvio que la decisión mutua es seguir adelante. Estoy agradecido por mis cuatro años en Cleveland, compañeros de equipo, amigos y relaciones que tendré para toda la vida. El personal de apoyo, la gente. No hay resentimiento hacia la ciudad de ninguna forma".

Consultado por el no haber sido intercambiado tras la llegada de Watson, Mayfield respondió que "creo que me frustré porque no sucedió antes del minicampamento y todas esas cosas. Pero eso está fuera de mi control, dejé que esas cosas sucedieran y cayeran en su lugar, así que ahora controlo lo que puedo".