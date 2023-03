Dallas Cowboys logró la incorporación de un receptor probado en la National Football League (NFL), en las vísperas de lo que será una parte movida de la temporada baja con la llegada del Draft 2023.

Brandin Cooks fue el elegido por la gerencia para aportar al equipo, y los de Jerry Jones llegaron a un acuerdo con Houston Texans para hacerse de los servicios de un jugador que se sabía que estaba disponible en el mercado.

El egresado de Oregon State ingresará en su décimo año en la NFL, donde no solo será jugador de las dos franquicias texanas, sino que también integró los equipos de New Orleans Saints, Los Angeles Rams y New England Patriots.

¿Cuánto pagará Dallas Cowboys por Brandin Cooks?

Según Adam Schefter, de ESPN, Dallas Cowboys llegó a un acuerdo para lograr un intercambio por el receptor Brandin Cooks con Houston Texans, quienes recibirán a cambio una selección de quinta ronda de este año y una sexta del próximo.

¿Cuánto gana Brandin Cooks, el nuevo refuerzo de Dallas Cowboys?

El producto de Oregon State tiene contrato hasta 2024, y en este 2023 se le deberá de manera garantizada US$18 millones, de los cuales los Texans han acordado pagar US$6 millones para facilitar el intercambio.

Para 2024, los números de Cooks son los siguientes: US$13 millones como salario base, un bono por hacer el roster de US$3 millones y un bono para cada partido jugado de US$500 mil.

Las estadísticas de Brandin Cooks

El receptor viene de una temporada a la baja, teniendo en cuenta que se perdió cuatro juegos por lesión durante el año. En 93 veces que lo buscaron, Cooks consiguió 57 recepciones para 699 yardas y 3 anotaciones.

En total en su carrera, la cual inició en 2014 con New Orleans Saints, Cooks ha acumulado 630 recepciones, 8.616 yardas por aire y 49 anotaciones. De sus 9 temporadas en la NFL, en 6 ha superado las 1.000 yardas.