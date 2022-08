El dueño del equipo, Jimmy Haslam, no dudó en respaldar al mariscal de campo, sancionado tras acusaciones de agresión sexual a 24 mujeres.

Es un hecho. Habrá que esperar hasta comienzos de diciembre del 2022 para ver el estreno con Cleveland Browns del mariscal de campo Deshaun Watson, luego que la National Football League (NFL) le castigara por violación a la política de conducta personal.

Luego de las acusaciones realizadas por 24 mujeres de agresión sexual y violencia de género, la competición ha determinado una sanción de 11 partidos fuera de los emparrillados, además del pago de $5 millones de dólares, la multa más alta en la historia de la liga.

Con el castigo ya oficializado, desde Browns salieron a defender a su nueva estrella, y fue nada menos que su dueño, Jimmy Haslam, que en conferencia de prensa abordó la situación de Watson, y partió señalando que "en este país, con suerte en el mundo, la gente merece segundas oportunidades".

Browns hace defensa corporativa de Deshaun Watson



"Realmente pienso y me cuesta un poco, ¿se supone que nunca volverá a jugar? ¿Se supone que nunca debe ser parte de la sociedad? ¿No tiene oportunidad de rehabilitarse? Eso es lo que haremos. Puedes decir, es porque es un quarterback estrella. Por supuesto, si fuera otro no estaría en primera plana diariamente. Pensamos que la gente merece una segunda chance", complementó el empresario.

En ese sentido, el dueño de Browns agregó que "esto no significa que no tengamos empatía por la gente afectada, pero firmemente creemos que Deshaun Watson merece una segunda oportunidad"; mientras que su esposa, Dee Haslam, sostuvo que "Deshaun ha progresado desde el momento en que llegó aquí hasta ahora, pero no sucederá de la noche a la mañana".