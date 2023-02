Conocido por todos es que para la temporada 2023 de National Football League (NFL), se descartó la posibilidad de disputar un partido en México, tal y como sucedió en 2022, producto de la remodelación del Estadio Azteca.

Si bien fue un éxito rotundo el regreso a este país, con la victoria de San Francisco 49ers ante Arizona Cardinals, los arreglos al Coloso de Santa Úrsula de cara al Mundial de Fútbol en 2026 obligaron a la liga a programar este encuentro en suelo europeo.

Pero la realidad es que la NFL no se olvida de México, el país del extranjero con más fanáticos del fútbol americano, y prueba de ello es que el Comisionado Roger Goodell, en confrencia de prensa previa al Super Bowl 2023, confirmó cuándo es que volverá a haber un partido oficial en suelo azteca.

NFL confirma cuándo regresará a México



"Para los que no saben, la razón por la que no iremos a México no tiene que ver con falta de apoyo o que no se haya decidido ir, en realidad es porque el Estadio (Azteca) se está remodelando para recibir la Copa del Mundo (de 2026)", partió indicando la autoridad de la liga.

En esa línea, el Comisionado Goodell confirmó cuándo es que la NFL volverá a México, afirmando que "cuando el Estadio Azteca esté terminado y podamos volver, volveremos", añadiendo que éste "es uno de los países donde queremos seguir jugando, los fanáticos allí son sorprendentes. Entonces, volveremos".