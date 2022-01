Luego de su dramática eliminación de los Playoffs en la National Football League (NFL), es hora de dar rápidamente vuelta a la página para Dallas Cowboys, quienes ya comienzan a trabajar para la temporada 2022, donde está en sus planes el mexicano Isaac Alarcón.

El tackle ofensivo que ha estado durante los últimos dos años en la institución, como parte del International Pathway Program de la competición, tenía dos opciones: salir de la franquicia de Texas, donde fue parte del equipo de prácticas, o conseguir un contrato.

Pues bien, los Cowboys, a través de un comunicado oficial, informaron que le han otorgado a Alarcón, una de las estrellas de la serie Hard Knocks en HBO, un vínculo contractual no garantizado por toda la NFL 2022, sin tener una exención para la lista final o el equipo de práctica.

Cowboys vuelve a firmar a Isaac Alarcón



La firma del mexicano es parte del tradicional proceso que ocurre en todos los equipos cuando concluye su temporada, de volver a contratar al equipo de práctica, en el caso de Dallas, el azteca fue uno de los 13 jugadores que pusieron la rúbrica de cara al próximo certamen.

Sin embargo, y como dijimos en párrafos anteriores, el contrato de Alarcón con los Cowboys es "no garantizado", es decir, que en caso de que no sea considerado para la próxima temporada de NFL, no tienen la obligación de pagarle al jugador todo lo acordado, por lo mismo, deberá jugarse su continuidad en el emparrillado.