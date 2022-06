Deshaun Watson inició audiencias ante panel de NFL por denuncias de agresión sexual: No hay plazo para sanción

Probablemente estos son los días más importantes en la carrera de Deshaun Watson, porque su futuro en la National Football League (NFL) y la chance de jugar en su nuevo equipo, Cleveland Browns, dependerán de lo que suceda en la audiencia que sostendrá con un panel de expertos.

Luego de que la pasada semana lograra solucionar, mediante un acuerdo extrajudicial, 20 de las 24 demandas en su contra por agresión sexual y violencia de género, durante su paso por Houston Texans, entre 2017 y 2021, eso no le exonera de un posible castigo.

Este martes 28, se inicio formalmente la audiencia en dependencias de la NFL, donde un panel está escuchando la defensa de Watson por las acusaciones en su contra, bajo el cargo de violación a la política de conducta personal, por el cual la liga busca que no juegue nunca más en la competición, según reveló The Associated Press.

Watson inició audiencias ante panel de NFL



El medio agrega que el proceso se extenderá durante la presente jornada y podría durar una importante cantidad de días, poniendo en riesgo la chance de que el 22 de julio, previo al inicio del training camp, se conozca la decisión sobre el castigo para el quarterback.

Mientras la NFL busca una suspensión indefinida para Watson, sus abogados afirman que "no hay argumentos" para una posible sanción; de todas maneras, la audiencia comandada por la jueza Sue Robinson, podría ser apelada, ya sea por la liga o la Asociación de Jugadores (NFLPA).