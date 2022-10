Fue hace casi dos meses, el 18 de agosto de 2022, cuando la National Football League (NFL), confirmó la sanción para Deshaun Watson, mariscal de campo de Cleveland Browns, por violar la política de conducta personal de la competición.

El castigo para el ex jugador de Houston Texans fue el pago de una millonaria multa por cinco millones de dólares, más la suspensión por 11 partidos en la temporada 2022, que le permitirían recién tener la opción de jugar en diciembre próximo.

Sin embargo, Watson ha decidido adelantar los procesos, y luego de someterse a un tratamiento sicológico ordenado por NFL, ha confirmado la fecha en que regresará a los entrenamientos con los Browns.

Watson regresará a Browns pese a suspensión de NFL



Según ha confirmado la agencia The Associated Press, el quarterback se presentará en las instalaciones del equipo a partir del lunes 10 de octubre; sin embargo, se confirmó que no podrá trabajar a la par de sus compañeros, ya que por la sanción, sólo podrá asistir a reuniones y ejercitarse dentro del recinto.

Consultado por el regreso de Watson a las prácticas en Browns, su entrenador Kevin Stefanski manifestó que "espero verlo y que se incorpore con sus compañeros; sé que hay limitaciones sobre lo que podemos hacer ahora. Será genial tenerlo de vuelta en las instalaciones".