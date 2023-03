Dallas Cowboys volvió a ilusionar a sus aficionados y cuando parecía que estaban cerca de romper la maldición de once apariciones consecutivas en Playoffs sin llegar al Juego de Campeonato de la Conferencia Nacional... ¡Pum! Una nueva derrota. Pero es imposible no volver a creer en los Vaqueros sobre todo cuando se habla que un receptor estrella como DeAndre Hopkins podría llegar al equipo en la NFL 2023.

Bajo la premisa que Jerry Jones sigue confiando en Dak Prescott como el quarterback que le puede dar un título de Super Bowl, el nombre de Hopkins podría unirse a CeeDee Lamb y Michael Gallup para tener tres receptores estelares en la temporada NFL 2023. ¿Qué tan posible es?

DeAndre Hopkins estuvo en el Show de Pat McAfee y no descartó que Arizona Cardinals lo quiera intercambiar: “Ya me transfirieron una vez y escuché especulaciones al respecto y pensé: ‘No, los Texans nunca me cambiarían’; y luego, lo siguiente que supe es que ya era parte de los Cardinals. Así que mantenemos mucha atención a los medios, pero nosotros mismos no publicamos nada de eso. DeAndre Hopkins hará lo que DeAndre Hopkins hace cuando está en el campo. Eso es todo lo que me importa”.

Según informó Mike Jurecki, del podcast ‘Diario de Fútbol de Arizona’, Cardinals estaría pidiendo un pick de segunda ronda del NFL Draft más una selección condicional o un jugador para hacer un intercambio por Hopkins. Suena más que tentador para los Cowboys.

El mensaje de Hopkins tras los rumores que llegaría a Dallas Cowboys

Luego de los rumores que podría ir a Dallas Cowboys para la temporada NFL 2023, DeAndre Hopkins hizo parte de un video en vivo con Dez Bryant, exjugador de los Vaqueros, y envió un mensaje que dejó abierta las posibilidades de jugar junto a Dak Prescott y compañía.