Cleveland Browns deberá empezar los primeros once partidos de la temporada 2022 de la National Football League (NFL) sin su principal estrella: Deshaun Watson fue suspendido por esa cantidad de tiempo y multado con US$ millones.

Es así como el equipo de Kevin Stefanski, quienes buscarán volver a tener un récord positivo y retornar a la postemporada, tiene como desafío intentar reemplazar el talento del egresado de Clemson, siendo este una tarea difícil de llegar.

Jacoby Brissett, ex mariscal de Indianapolis Colts, será el encargado de llevar a cabo esa tarea, la cual arrancó con algunas polémicas declaraciones acerca de su compañero de equipo recientemente suspendido. Bolavip te cuenta los detalles.

Jacoby Brissett le tira un palo a Deshaun Watson

Luego de la suspensión del ex mariscal de Houston Texans, Deshaun Watson, será Jacoby Brissett, quien también tiene un pasado en Miami Dolphins, el encargado de tomar la posta por parte de la ofensiva de Cleveland Browns.

En ese contexto, al egresado de North Carolina State le preguntaron acerca de que tan simple para él sería no tratar de ser Watson. ¿Su respuesta? No tal vez la más acertada para el momento: "Si me preguntas a mí, es muy fácil no ser Deshaun".