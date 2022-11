El apoyador tuvo una particular forma de referirse a su próximo rival este domingo, afirmando que si los dejan jugar, perderán el partido.

Uno de los juegos estelares que tendrá la Semana 10 de National Football League (NFL) será el que protagonicen, en Lambeau Field, Green Bay Packers de Aaron Rodgers recibiendo a unos inspirados Dallas Cowboys.

Mientras el cuadro de Wisconsin buscará salir de su mala racha actual, donde registran cinco derrotas consecutivas, dos de ellas en casa; los de Texas viven un momento positivo, siendo segundo en la División Este de Conferencia Nacional, con marca de seis ganados y dos perdidos.

Sin embargo, este duelo particular entre Cowboys y Packers ha tomado un tono muy especial, luego que el apoyador de los Vaqueros, Micah Parsons, comparara al equipo de Rodgers con "unas cucarachas".

Figura de Cowboys compara a Packers con "cucharachas"



"Mi abuela me dijo; si ves una cucaracha y está corriendo, ¿la pisas o dejas que se multiplique?; por supuesto que la pisas. Así que no podemos tener remordimientos en este juego; si se presenta la ocasión no podemos dar oportunidad a Green Bay", partió señalando el jugador de 23 años.

Cuando le pidieron a Parsons explicar esta declaración, el líder defensivo de los Cowboys indicó que "es mi forma de vivir este deporte, hacerlo sin remordimientos porque si les das la oportunidad ellos (los Packers) te morderán".