En uno de los partidos más emocionantes que nos brindó la Ronda Divisional en los Playoffs de la National Football League (NFL), en el Estadio Arrowhead, Kansas City Chiefs de Patrick Mahomes eliminó a Buffalo Bills en un duelo que se definió en tiempo suplementario.

Y es que según las reglas de la competición, el equipo que gana el volado para el alargue tiene la primera opción para ganar el duelo si convierte el touchdown, de lo contrario, en las siguientes posesiones, quien anote un TD o un gol de campo, se queda con el triunfo.

De hecho, el dato estadístico es que en 10 de los últimos 11 partidos de NFL Playoffs, que se fueron a tiempo extra, la victoria se la llevó el equipo que ganó el sorteo, tal y como pasó con los Chiefs, quienes pese a salir "beneficiados" hicieron un reclamo por esta normativa.

Chiefs cuestiona a NFL por regla que les favoreció en Playoffs



El entrenador de la escuadra de Misuri, Andy Reid, manifestó que "pude hablar con Sean McDermott (coach de Buffalo) después del juego. Fue genial para nosotros la noche de ayer, pero, ¿fue bueno para el partido, que es la cosa más importante?", agregando que "para hacer las cosas equitativas, probablemente lo mejor sería tener a las ofensivas y defensivas".

El principal afectado por esta regla, Buffalo Bills, que a través de su mariscal de campo Josh Allen, prefirió no polemizar, señalando que "así son las reglas. No me puedo quejar, porque si hubiera sido en nuestro favor, estaríamos celebrando. Así son las cosas. No hicimos los jugadas necesarias".