Dak Prescott cierra los ojos y cuando los abre sigue sin creerlo. Una de las salidas de Dallas Cowboys que más impacto causó para la temporada NFL 2023 fue la de Ezekiel Elliott. El corredor estrella fue cortado, el quarterback no dudó en reaccionar y un programa deportivo recordó sus palabras.

Los Cowboys llegaron a doce apariciones consecutivas en los Playoffs de la NFL sin poder llegar al Juego de Campeonato de la Conferencia Nacional, por lo que Prescott catalogó a los movimientos del equipo de Dallas en la agencia libre como resultado que la urgencia está en los Vaqueros por llegar y ganar un Super Bowl.

En el programa ‘The Herd (La Manada) con Colin Cowherd’, de Fox Sports, hablaron de los movimientos de Dallas Cowboys en la temporada baja de la NFL 2023 y a la hora de mencionar tanto las llegadas de Brian Schottenheimer, Ronald Jones II, Brandin Cooks y Stephon Gilmore, como las salidas de Kellen More, Ezekiel Elliott, Noah Brown, Dalton Schultz y Connor McGovern, las palabras de Dak Prescott fueron recordadas.

“Tener a todos esos muchachos partiendo, tantos amigos cercanos y buenos compañeros de equipo y no ganar un campeonato y la urgencia estaba allí. Como eso ha cambiado, podrías parpadear y mi carrera podría terminar. La urgencia es ahora. Es ahora o nunca. Es tan simple como eso. Sin azúcar que lo cubra”, sostuvo Prescott el 16 de marzo de 2023.

Dak Prescott asistió a la gala anual número 33 de la Fundación de Cáncer Infantil y cuando le preguntaron sobre la salida de Ezekiel Elliot no dudó en manifestar lo duro que es y será jugar en la temporada NFL 2023 sin aquel compañero con el que ingresó a la liga en 2016.

“Estoy herido, pero es más importante para mí poder apoyarlo. Sé que tiene más oportunidades en el camino. Y amo a ese chico. Orgulloso de él (…) Realmente no puedo imaginar salir al campo sin él. Es algo que no sé si ya me ha afectado por completo. Es difícil, es difícil. Zeke es un tipo que hace todo de la manera correcta. Nos divertimos, pero cuando llegaba el momento de enfocarse, cuando llegaba el momento de concentrarse y dar todo lo que tiene y mostrar a los jóvenes qué hacer, Zeke era un tipo a seguir. Mostraba cómo ser un profesional y con una sonrisa en la cara y disfrutando de este juego y disfrutando de la vida. No puedo imaginarlo sin estar en el vestuario”, dijo Dak Prescott sobre Ezekiel Elliott el 16 de marzo de 2017 en la gala anual número 33 de la Fundación de Cáncer Infantil.