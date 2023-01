Poco y nada le salió bien a Tom Brady en el juego Tampa Bay Buccaneers vs. Dallas Cowboys de la Ronda de Comodines de los NFL Playoffs 2023. No solo tuvo la segunda derrota por la mayor cantidad de puntos en toda su carrera en la Postemporada, se llenó de tal impotencia que le tiró una patada a un rival. ¡A TB12 lo atraparon en Twitter con un video con más de 2.1 millones de vistas!

¿Lo suspende la NFL? Cowboys venció por 31 a 14 puntos a los Buccaneers en un juego en el que Brady registró 35 de 66 conversiones para 351 yardas, dos pases de anotación, una intercepción y 72.2 como rating de quarterback. Además, TB12 quedó en el ojo del huracán por una polémica jugada.

Con el juego 24 a 0 a favor de Dallas Cowboys, Tom Brady le lanzó un pase a Chris Godwin, pero el receptor de Tampa Bay Buccaneers soltó el ovoide y los árbitros decidieron que continuara la jugada. Malik Hooker empezó a correr con el balón y cuando TB12 vio que no puco taclearlo, llegó la jugada sucia que se hizo viral en Twitter.

Los árbitros del juego Cowboys vs. Buccaneers determinaron que Godwin sí logró tener posesión del ovoide y tocar el emparrillado antes de perder el balón. La patada que le tiró Brady a Hooker quedó en una anécdota más de la derrota de Tampa Bay, pero eso no quiere decir que el quarterback no pueda ser sancionado.

¿Lo suspende la NFL? La jugada sucia de Brady contra un rival en los Playoffs

Según la página oficial de la NFL, “el Departamento de Arbitraje de la NFL también revisa cada jugada de cada juego y remite posibles infracciones al equipo de cumplimiento de Operaciones de Fútbol Americano”. En consiguiente, la patada de Tom Brady a un rival, que llegó a más de 2.1 millones de vistas en Twitter, le podría traer una sanción económica de $11.139, $15.914 o $10.609 dólares por golpear, darle un látigo de pierna o un golpe tardío, respectivamente, a un contrario.