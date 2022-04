Si existe en la actualidad una relación complicada dentro de la National Football League (NFL), es la que sostienen el mariscal de campo Baker Mayfield con su equipo, Cleveland Browns, que además tiene a un tercero en discordia, como es el polémico Deshaun Watson.

Durante finales de febrero pasado, el jugador de 26 años le solicitó a la franquicia ser parte de un intercambio, en busca de nuevos horizontes para su carrera; sin embargo, el gerente general Andrew Berry le negó la solicitud, confirmando que seguirá siendo titular; días después, oficializaron la llegada del ex Houston Texans.

Una situación no menor para Mayfield, que tras conocer la llegada de Watson publicó una declaración en sus redes sociales, agradeciendo a los fanáticos de Browns por el apoyo durante sus cuatro años de estadía, clara señal de que no quiere seguir en la institución.

Mayfield acusa a Browns de "faltarle el respeto"



Una postura que mantuvo el quarterback en conversación con el podcast Ya Never Know, donde aseguró que la escuadra de Ohio "me ha faltado al respeto al 100 por ciento", y agrega que "me dijeron una cosa y ellos hicieron completamente otra, eso es en lo que estoy ahora mismo".

"Lo único que tengo garantizado en la próxima parada es un año (de contrato). Tengo un año donde quiera que vaya y es mi próxima entrevista. Es algo para poner en mi currículum para el próximo trabajo, ya sea que juegue ese año donde sea que vaya y me extiendan por más tiempo, o si es ese año y me recogieron en otro lugar. Sé que tengo este año para hacer todo lo que pueda", sentenció Mayfield sobre su futuro.